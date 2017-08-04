РК «Кубань» встретится в Красноярске с «Енисеем»

Матч пройдет в рамках чемпионата России 4 августа.

«Никто не рассчитывал, что мы сразу же окажемся на втором месте в середине чемпионата. Это приятно. Это положительные эмоции. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении», — сказал главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

После победы над новокузнецким «Металлургом» 23 июля команда получила несколько дней отдыха. Не все игроки сейчас находятся в боевой готовности. Александр Безверхов получил в этом матче перелом ребра и своему коллективу в битве чемпионата России помочь не сможет. Мамука Хечикови также остается в лазарете. К коллегам присоединятся Тагир Гаджиев и Магомед Давудов.

Встреча в Красноярске начнется в 15:00 по московскому времени. В сибирском турне регби-клубу «Кубань» предстоит провести два поединка. Через четыре дня, 8 августа, регбисты встретятся с «Красным яром».

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