РК «Кубань» выбыл из соревнований за Кубок России

В полуфинале турнира краснодарцы дома уступили «ВВА-Подмосковье». Открыли счет встречи гости.

Илья Демушкин забил два штрафных, «Кубань» ответила дроп-голом Олега Кобзева. На перерыв команды отправились со счетом 3:6. Впереди оказались «авиаторы». Во второй половине игры монинцы свое преимущество увеличивали, кубанцы пытались его устранить. Обыграть соперника хозяева так и не смогли. Итоговый счет на табло — 18:26.

«Я бы не сказал, что игра была успешной. Меня не все технические и организационные моменты игры удовлетворили. Порадовали результат, настрой, защита. В принципе, большинство эпизодов мы выигрывали в защите. Но это для нас была не лучшая игра», — сказал главный тренер РК «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш.

Нечему порадоваться и тренерскому штабу кубанцев. Однако причину поражения главный тренер команды знает.

«Проигрывать всегда больно, тяжело, учитывая, что играли дома. То, о чем говорили ребятам, к сожалению, сегодня не получилось осуществить. Тут накопилась, конечно, усталость. В формате 15 дней уже играем четвертый матч. Тяжело», — считает главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

Сейчас все силы «Кубани» направлены на подготовку к чемпионату страны, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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