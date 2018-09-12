РК «Кубань» вышел в полуфинал чемпионата России

Краснодарские регбисты завоевали победу в первом матче плей-офф.

Кубанские спортсмены сразились со столичной «Славой» в четвертьфинале, где в одном матче решалась путевка в розыгрыш медалей Премьер-лиги.

«Игра соперников, которые в регулярной части чемпионата обменялись гостевыми победами, стала настоящим украшением первого раунда Плей-офф чемпионата. Команды показали результативную и бескомпромиссную борьбу. «Кубань» усилили игроки национальной сборной России по регби-7, которые накануне встречи вернулись с бронзовыми медалями континентальных соревнований — Владимир Остроушко, Алексей Капалин и Роман Рощин», — рассказали представители клуба.

Первый тайм «Кубань» выиграла со счетом 10:3. Во втором хозяева увеличили преимущество, итог — 27:17. Победа вывела краснодарцев в полуфинал чемпионата России. Теперь они сразятся с действующим чемпионом — красноярским «Енисеем-СТМ».

Первый матч полуфинала — домашний — «Кубань» проведет 16 сентября в 16:00 на стадионе «Труд», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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