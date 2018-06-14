Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступили на церемонии открытия ЧМ-2018

В начале показали видеоклип, в котором российские музыканты Юрий Башмет и Даниил Трифонов исполнили Петра Чайковского на плавучей платформе на Москве-реке.

За 1 час 22 минуты до начала матча испанский вратарь, чемпион мира 2010 года Икер Касильяс и российская топ-модель Наталья Водянова вынесли на поле кубок чемпионата мира.

Робби Уильямс исполнил несколько известных хитов — Feel, Rock DJ и Let me entertain you, а также вместе с чемпионом мира 2002 года Роналдо и детьми принял участие в интерактиве.

Совместно с российской певицей-сопрано Аидой Гарифуллиной Уильямс спел песню Angels. Во время исполнения композиции на поле вынесли флаги всех 32 стран-участниц турнира, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки ФК «Краснодар» Федор Смолов и Юрий Газинский вошли в стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ. Встреча с командой Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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