Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступят на открытии ЧМ-2018

Церемония открытия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». В этот день сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Участие в открытии чемпионата мира по футболу примут певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Уильямс отметил, что в восторге от того, что снова приедет в Россию. По словам певца, открыть чемпионат мира — его детская мечта

Продюсером церемонии открытия выступил Первый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов, который также был постановщиком шоу предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, жеребьевки Кубка конфедераций прошлого года в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге и шоу финальной жеребьевки в Москве, сообщает «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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