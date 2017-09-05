Робби Уильямс не выступит на «Новой волне» в Сочи

Британский певец отменил выступления в России из-за болезни. Об этом сообщили организаторы тура.

«Робби только что отменил все российские концерты из-за болезни. Порядок возврата деньги за билеты скоро опубликуем», — написал в Facebook глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Тур в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show должен был включать в себя выступление в Санкт-Петербурге 7 сентября и Москве 10 сентября. Уильямс также должен был спеть «семь своих хитов» на закрытии конкурса «Новая волна — 2017» в Сочи, пишет «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», музыкальный конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. Его решили провести в Олимпийском парке. Робби Уильямс должен был выступить на закрытии фестиваля 14 сентября.

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