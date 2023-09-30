Роберт Кеннеди-младший пообещал положить конец войне на Украине за 100 дней

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае избрания он прекратит войну на Украине в течение 100 дней, написал он в своем аккаунте X (ранее Twitter).

Он сказал, что на войне Роберту Кеннеди-младшему 69 лет. Он сын Роберта Кеннеди, который был сенатором от штата Нью-Йорк в 1965–1968 годах и бывшим генеральным прокурором США (1961–1964). Старший Роберт Кеннеди — брат бывшего президента США Джона Кеннеди, застреленного в Далласе в 1963 году. Как и его брат, Роберт Кеннеди был убит во время предвыборной кампании.

Роберт Кеннеди-младший — юрист и активист-эколог. Он также известен своими взглядами на вакцинацию против коронавируса. CNN пишет, что Кеннеди был против вакцинации и неоднократно критиковал действия властей США в борьбе с пандемией.

Он подал заявку на президентские выборы в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля.

>

Политик ранее неоднократно говорил о военных действиях на Украине и отношениях с Россией. В частности, в апреле он назвал войну между Москвой и Киевом большой проблемой для США, поскольку она ускоряет сближение России и Китая, что является худшим исходом для Вашингтона. В конце июля Кеннеди-младший предупредил о «экзистенциальной войне» с Россией, напомнив, что Москва обладает большими запасами ядерного оружия.