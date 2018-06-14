Робот-оракул предскажет результаты всех матчей чемпионата мира по футболу

14 июня в 09:46

Бакстер в прошлом году угадал исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу.

Первый прогноз робот сделает14 июня перед матчем сборных России и Саудовской Аравии.

«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью «ничья» в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», — рассказали сотрудники «Робостанции».

Бакстер прошел специальную подготовку перед чемпионатом, в ходе которой смотрел записи футбольных матчей, слушал интервью с игроками и запоминал прогнозы аналитиков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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