Робот-хирург помог врачам краснодарской ККБ №1 провести сложную операцию

Механический тезка итальянского художника и ученого Да Винчи помог хирургам удалить опухоль левого надпопечника.

Это новообразование провоцирует высокий уровень выброса гормонов, что приводит к неконтролируемым скачкам артериального давления. Добраться к месту появления опухоли очень непросто. Раньше для того, чтобы провести такую операцию, врачам приходилось вскрывать грудную клетку и брюшную полость пациента. Теперь можно обойтись всего пятью небольшими проколами.

Точность выполнения манипуляций увеличивается в несколько раз. Как рассказали хирурги, при благоприятном течении реабилитации уже через три-четыре дня наблюдений больного отпустят домой.

«Видно вплоть до мельчайших капилляров, до мельчайших сосудов. Хирургу, очень хорошо знающему анатомию, ориентироваться гораздо удобнее в процессе операции в тканях, в которых он работает. Поэтому, конечно, это уровень уже немножко другой», — отметил заведующий хирургическим отделением ККБ № 1 Арсен Попов.

Робот-хирург в больнице появился три года назад. За это время он уже помог спасти жизни сотням пациентов.

Во всем мире действует около 3 тыс. машин «Да Винчи». В России их 25. Две из них успешно проводят операции на Кубани.

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