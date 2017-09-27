Родственникам погибших в ДТП под Горячим Ключом выплатят до 2 млн рублей

Президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс сообщил, что выплаты положены и пострадавшим в соответствии с законом.

Родственники погибших пассажиров и пострадавшие в ДТП с автобусом под Горячим Ключом имеют право на страховые выплаты до 2,025 млн рублей. Чтобы получить выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и предоставить паспорт, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии, и справку из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцы или родственники погибших должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство.

Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховка составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывают в соответствии с таблицей выплат. Например, за переломы выплаты составляют от 60 до 300 тыс. рублей, при этом ушиб или ссадину оценивают в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, следовавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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