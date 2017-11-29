Родственники подозреваемого в перестрелке армавирца заявили, что он защищался

На связь со съемочной группой телеканала «Кубань 24» вышли родственники Мухтара Малсюгенова. Это главный подозреваемый по делу о стрельбе в Армавире.

Элина Михайленко, просмотрев записи с камер наблюдения из ресторана, полагает, что мужчине пришлось взяться за оружие, потому что его жизни угрожала опасность.

В минувшие выходные в городе произошла перестрелка. На кадрах видно, как начальник ЧОП стреляет в местного жителя Андрея Сааряна. Далее за оружие берется и Малсюгенов.

«Не зная, что дальше будет делать пьяный человек с оружием в руках, в такой ситуации это самооборона», — считает сестра подозреваемого Элина Михайленко.

Мухтар Малсюгенов сейчас в бегах. Родственники уверяют, что на связь он не выходил. В Армавире все силы полиции брошены на поимку подозреваемых по делу.

«Информация, распространившаяся накануне о задержании пяти человек, не соответствует действительности. Следственный комитет сообщает, что по уголовному делу задержанных нет. Продолжаются поиски ранее объявленного в федеральный розыск мужчины», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Телеканал «Кубань 24» будет следить за развитием ситуации и за тем, как идет расследование этого резонансного преступления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. СМИ писали, что по делу о перестрелке задержали пять человек.

В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

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