Родственники погибших в Ту-154 в среду начнут получать выплаты

Минобороны 28 декабря начнет выплачивать деньги семьям погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

По его словам, семьи погибших получат выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн рублей. Министр обороны поблагодарил членов Общественного совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.

Шойгу добавил, что Минобороны России работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, разрабатываются различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении самолета, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семье каждого погибшего в авиакатастрофе военнослужащего выплатят страховую компенсацию — в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн рублей — страховая выплата и 3,5 млн рублей — единовременное пособие. Страховые компенсации для гражданских лиц, погибших в крушении Ту-154, составят 3 млн рублей. Семье погибшего в авиакатастрофе Ту-154 кубанца выплатят 1 млн рублей.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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