Родственники погибших во время наводнения на Кубани получат компенсации 30 октября

Близким шести человек выплатят по 1 млн рублей.

Формировать списки и выплачивать пособия за утерю имущества будут всю неделю. Заявки приняли уже от 1,5 тыс. человек из Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. Всего им выдадут 73 млн рублей. Часть обратившихся уже получила помощь.

«Администрация Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева предоставляет дополнительное финансирование из средств резервного фонда по заявкам. Оно исчерпывающее и на данный момент дополнительной суммы не требует», — сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

Чтобы получить компенсацию, от пострадавших требуется заявление, паспорт или свидетельство о рождении и номер лицевого счета. Людей ждут с документами в оперативных пунктах, которые открыты на территории администраций, управления соцзащиты, центров занятости и школ в Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе 24 октября выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.

В Сочи и Туапсинском районе без света остались более 30 тыс. человек.

Из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи было открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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