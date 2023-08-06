Роль палат Олий Мажлиса и политических партий в становлении нового Узбекистана будет еще более возрастать

Согласно стратегии «Узбекистан – 2030»:

– Объем научной экспертизы законопроектов выполнен на 100 процентов

➖Цифровая трансформация рабочих процессов Парламента и его органов, в том числе процессов принятия ими решений и оглашения, будет переведена на 100 процентов

➖Электронная связь с избирателями, депутатами обеспечена возможность направления и мониторинга запроса в электронном виде

➖Внесены законодательные предложения граждан в Законодательную палату и усилен порядок их рассмотрения и реализована в полном объеме

➖ В целях дальнейшего повышения роли политических партий в жизни государства и общества будет введена смешанная (мажоритарно-пропорциональная) система выборов в представительные органы.