Ролики из Краснодара победили на российском фестивале социальной рекламы

Работы краснодарцев завоевали первые места в двух номинациях.

Открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» прошел в Екатеринбурге.

В номинации «Нет вредным привычкам» первое место присудили ролику «Доверие — сын», авторами которого выступили Владимир Ким, Сергей Филимонов и Валерий Циманович. В категории «Мы вместе» лучшим признали ролик «Помни и живи» Кима.

«Лучшие ролики выбирало как профессиональное жюри, так и интернет-аудитория по пяти номинациям. Авторы роликов представляли разные регионы страны. Приятно, что наши усилия были вознаграждены и мы стали победителями в двух номинациях», — рассказал председатель краснодарской автономной некоммерческой организации медийной безопасности «Социальное кино» Владимир Ким.

Организаторами фестиваля выступил Свердловский областной фильмофонд при поддержке правительства и министерства культуры региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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