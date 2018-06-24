Роман Толстого «Анна Каренина» попал в тройку лучших в истории по версии британских СМИ

Роман русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина» попал на третью строчку рейтинга.

Первое место эксперты отдали английской писательнице Джордж Элиот и ее произведению «Миддлмарч», вторую строку занял американский автор Герман Мелвилл с романом «Моби Дик».

Пятерку лидеров закрывают Генри Джеймс с произведением «Женский портрет» и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. В списке также присутствует Вирджиния Вулф с романом «Миссис Дэллоуэй», Мигель де Сервантес с «Дон Кихотом» и классический роман английской литературы «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Ранее столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в мае текущего года. Среди взрослых посетителей самыми популярными стали: книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», «Бабий ветер» Дины Рубиной и «Скромный герой» перуанского автора Марио Варгаса Льосы, пишут «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник