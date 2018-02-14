Росавиация начнет проверку стоимости авиабилетов к ЧМ-2018 с 10 марта

Министр транспорта Максим Соколов отметил, что ведомство должно проинформировать ФАС в случае необоснованного повышения стоимости.

По словам Соколова, Минтранс поручил Росавиации с 10 марта регулярно мониторить цены на услуги по пассажирским и грузовым перевозкам авиационным транспортом, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация запретила завышать стоимость авиабилетов на время проведения ЧМ-2018.

«Аэрофлот» установит тариф в пять рублей на авиабилеты за полеты на ЧМ-2018. Президент РФ Владимир Путин на встрече 28 декабря с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым поддержал это предложение компании.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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