Росавиация назвала причину возгорания двигателя самолета Уфа — Сочи

Пожар произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.

«Части лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором. Это и привело к возникновению титанового пожара. Титановый пожар — это очень серьезное событие, редко встречающееся, но тем не менее, экипаж Red Wings действовал слаженно, немедленно произвел посадку», — сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Он добавил, что ведомство представило и кабинный, и летный экипаж самолета к награждению государственными наградами, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 августа в 5:06 местного времени (3:06 мск) из-за возгорания левого двигателя самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы.

Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна.

После инцидента за пассажирами вылетел резервный самолет. Прилет борта в Сочи ожидался в 11:55. Лайнер приземлился в 12:02.

Проверку по факту возгорания двигателя самолета проведет СК.

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