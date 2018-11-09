Росавиация не предоставит субсидии аэропорту Краснодара

Арбитражный суд Москвы отказал в иске международного аэропорта к Федеральному агентству воздушного транспорта.

Согласно материалам дела, аэропорт требовал, чтобы Росавиация отменила свой отказ предоставить компании субсидии. «Краснодар» просил суд обязать ведомство устранить нарушение его прав и согласиться на выделение денег.

Суд в иске отказал. Причины спора и обоснований судебного решения в доступе пока нет. На принятие решения понадобилось почти три месяца, сообщает портал pravo.ru.

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