Росавиация: посадка Boeing в Сочи производилась в сложных метеоусловиях

01 сентября в 15:38

В ведомстве рассказали подробности аварийной посадки самолета 1 сентября.

«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода», — говорится в сообщении Росавиации.

После приземления, в процессе пробега по взлетно-посадочной посоле, самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 мот торца полосы. Воздушное судно получило повреждения, произошел пожар.

«Аварийно-спасательные расчёты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта», — добавили в ведомстве.

Расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании UTair.

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