Росавиация предложила ввести страховой сбор с пассажиров

Глава воздушного агентства Александр Нерадько считает, что тема создания страхового резерва в сфере авиаперевозок вновь стала актуальной на фоне ситуации вокруг «ВИМ-Авиа».

Такое заявление он сделал, выступая в Госдуме.

По его словам, страховой сбор в размере 10 рублей с одного билета при нынешнем объеме перевозок около 100 млн пассажиров в год позволит создать резерв в размере около 1 млрд рублей. Этого будет достаточно на случай банкротства любого перевозчика.

Нерадько отметил, что авиакомпании выступают против этого предложения. По его словам, Росавиация неоднократно выступала за введение обязательного страхования авиаперевозчиков перед пассажирами, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства раскритиковал Минтранс и Дворковича из-за ситуации с «ВИМ-Авиа».

С 26 сентября самолеты «ВИМ-Авиа» начали летать из аэропорта Внуково. Полеты будет финансировать входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия».

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