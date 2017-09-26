Росавиация приостановит сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа»

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Стало известно, что Росавиация выделит 200 млн рублей из бюджета на 2018 год авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров проблемной авиакомпании. К перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» могут подключиться «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

Ранее «ВИМ-Авиа» и Росавиация сообщили, что у компании нет оборотных средств и ей необходимо внешнее управление. «ВИМ-Авиа» — десятая по пассажиропотоку авиакомпания России, перевезла в январе — августе 1,8 млн человек, сообщают «Ведомости».

В аэропорту Краснодара 26 сентября отменили два рейса в Москву. В Сочи отменены четыре вылета в Москву и один в Казань, утренний рейс в «Домодедово» был задержан. Пока нет информации, будут ли задержаны или отменены рейсы авиакомпании, запланированные на 27 сентября, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов.

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