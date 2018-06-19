Росавиация проверит инцидент с лайнером сборной Саудовской Аравии

Росавиация приступит к расследованию обстоятельств и причин нештатной ситуации на борту авиалайнера А319, который вечером 18 июня приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону.

На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Саудовской Аравии, которые летели из Санкт-Петербурга. Во время захода на посадку в одном из двух двигателей произошел выброс пламени из реактивного сопла. В сумерках это было замечено и пассажирами рейса, которые сняли происходящее на камеры мобильных телефонов.

Изменений в параметрах работы двигателей зафиксировано не было. Воздушное судно приземлилось с двумя работающими двигателями и самостоятельно проследовало к месту стоянки. Пассажиры в обычном режиме, по трапу, покинули лайнер. Безопасности полета ничего не угрожало.

Однако Международная организация гражданской авиации (ИКАО) такой случай рассматривает как «инцидент», поэтому Росавиация проведет расследование с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня при заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на борту самолета А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Ростове-на-Дону 20 июня состоится матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая.

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