Росавиация: «ВИМ-Авиа» отменила регулярные рейсы в Сочи

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» с 1 октября прекращает полеты на регулярной основе в Сочи и Симферополь.

«С сегодняшнего дня «ВИМ-Авиа» прекращает выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи», — говорится в сообщении Росавиации.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 11 сентября больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

Работу авиакомпании проверила Генпрокуратура РФ. СК РФ возбудил дело о мошенничестве в «ВИМ-Авиа», так как руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов. Росавиация заявила, что приостановит сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Глава государства Владимир Путин на совещании с правительством подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Минтранс посоветовал пассажирам сдать билеты «ВИМ-Авиа» с датой вылета после 15 октября. Туроператоры попросили Минтранс раскрыть данные об авиаперевозчиках.

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