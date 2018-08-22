Росавиация выяснит причины возгорания двигателя самолета Уфа — Сочи

В ведомстве начали проверку после инцидента с пассажирским самолетом Ту‐204, который произошел утром 22 августа после вылета лайнера из Уфы.

Комиссия Росавиации установит причины возгорания двигателя в пассажирском самолете Ту-204 авиакомпании Red Wings, экстренно вернувшегося в аэропорт Уфы. По предварительным данным, произошло возгорания внутрикапотного пространства левого двигателя самолета Ту-204. В проверке также примут участие сотрудники авиакомпании Red Wings.

«О причинах инцидента можно будет судить только после получения заключений комиссии», — говорится в сообщении авиаперевозчика Red Wings.

В авиакомпании также отметили профессионализм работы экипажа, который провел все необходимые действия по регламенту.

На борту самолета находились 165 взрослых и 50 детей, а также семь членов экипажа, все они покинули самолет. Пострадавших нет, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 августа в 5:06 местного времени (3:06 мск) из-за возгорания левого двигателя самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы.

Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна.

После инцидента за пассажирами вылетел резервный самолет. Прилет борта в Сочи ожидался в 11:55. Лайнер приземлился в 12:02.

Проверку по факту возгорания двигателя самолета проведет СК.

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