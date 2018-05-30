Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» совершать рейсы

Такую меру применили по результатам многочисленных проверок.

Они начались после трагедии 11 февраля 2018 года. Тогда самолет авиакомпании рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово, погиб 71 человек.

Росавиация обнаружила множество нарушений при эксплуатации воздушных судов и дала компании время на устранение. Однако в «Саратовских авиалиниях» исполнять предписание отказались. В итоге были приняты крайние меры — компания получила запрет на деятельность.

Самолеты этого перевозчика летали, в том числе, и на Черноморское побережье, в аэропорты Анапы, Сочи и Геленджика. Теперь пассажиров будут доставлять до места назначения другие перевозчики. Первый дублер утром 20 мая уже вывез путешественников из Антальи в Самару. Руководство «Саратовских авиалиний» уже заверило пассажиров, что билеты можно сдать, в том числе и невозвратные.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Выжить не удалось никому. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» летел из Москвы в Орск. Сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

В списке, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия. МЧС ночью 12 февраля завершило спасательную операцию на месте падения Ан-148.

Семьям погибших при падении Ан-148 выплатили по 1 млн рублей. В авиакатастрофе погибла жительница Сочи.

В Следственном комитете России 12 февраля заявили, что разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было — самолет взорвался при ударе о землю. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

В России приостановили полеты самолетов Ан-148. Решение было принято после проверки, проведенной в компании «Саратовские авиалинии».

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