Росавиация запретила завышать стоимости авиабилетов на время проведения ЧМ-2018

Также ведомство поручило проводить мониторинг стоимости перевозок и при нарушении указания незамедлительно информировать об этом Росавиацию и ФАС.

Руководителям межрегиональных территориальных управлений Росавиации необходимо будет проинформировать подведомственные авиакомпании и аэропорты о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований.

Главы организаций также будут следить за тем, чтобы тарифы и сборы на услуги аэропортов в период проведения чемпионата мира не повышались, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Аэрофлот» установит тариф в пять рублей на авиабилеты за полеты на ЧМ-2018. Президент РФ Владимир Путин на встрече 28 декабря с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым поддержал это предложение компании.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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