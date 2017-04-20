Росавтодор: отставаний по подготовке дорог к ЧМ-2018 по футболу нет

Федеральное дорожное агентство не отмечает серьезных рисков или отставания по графику при подготовке транспортной инфраструктуры в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

«Программы, которые были приняты в городах для подготовки к чемпионату мира для приведения транспортной инфраструктуры в состояние, пригодное для того, чтобы принимать гостей на чемпионате мира, сейчас реализуются в соответствии с графиком. В настоящий момент мы не видим каких-то серьезных рисков, провалов, и даже отставаний нет. Многие субъекты идут с опережением, а большинство идут в графике при подготовке транспортной инфраструктуры к чемпионату мира», — цитирует Астахова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

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