Росавтодор: последствия ЧС в поселке Макопсе ликвидируют круглосуточно

ФКУ Упрдор «Черноморье» приступило к работам по отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе в Лазаревском районе Сочи.

Во второй половине дня 25 октября федеральные дорожники увеличили группировку сил и средств, задействованных в работах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Мобилизовано 36 дорожных рабочих, 49 единиц спецтехники, включая три крана, три фронтальных погрузчика, 34 самосвала, четыре экскаватора, манипулятор, асфальтоукладчик, каток.

Погодные условия позволяют реализовывать весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. На объекте оборудовали дежурное освещение. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.

В целях безопасности проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м километре в районе поселка Магри и 98-м километре в поселке Аше.

При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через мост в поселке Макопсе в реверсивном режиме уже 27 октября, открыть движение в полном объеме 28 октября.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, в регионе объявлен режим ЧС. Росавтодор призывает водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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