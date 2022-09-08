Представители агентства убедились, что обстрелы ЗАЭС велись с территории подконтрольной Украине.

Миссия МАГАТЭ убедилась, что обстрелы ЗАЭС вели ВСУ с подконтрольных Киеву территорий. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что у главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который в составе миссии МАГАТЭ посетил Запорожскую атомную электростанцию, не сложилось впечатления, что Россия что-то скрывает. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Гросси сказал, что у него не сложилось впечатления о том, что российская сторона что-то скрывает», — отметил Карчаа.

Советник отметил, что если бы российская сторона вела обстрелы территории ЗАЭС, в которых Киев ее обвиняет, то, «наверное, где-то как-то кто-нибудь из делегации МАГАТЭ об этом бы заявил».

Ренат Карчаа

«По итогам визита вновь прозвучали слова благодарности российским военным за обеспечение безопасности визита участников этой миссии», — пояснил Карчаа.

Он сообщил Гросси об обстрелах ВСУ атомной станции. Советник объяснил, что артиллерийские снаряды летят по четкой баллистической траектории, поэтому они не могли прилететь ни из каких других мест, кроме подконтрольных украинской стороне Никополя и Марганца. Карчаа рассказал главе организации, что обстрел происходил из американских гаубиц M777, снаряды которых легко распознаются.

Как известно, ранее украинская сторона утверждала, что именно Россия, которая контролирует с марта Запорожскую АЭС, ее же и обстреливает. Абсурдность заявления Украину не смущала. Тем более, что киевскому режиму необходимо было запугать европейских партнеров ядерной опасностью из-за России.

Рафаэль Гросси, приехавший 1 сентября на ЗАЭС, сказал, что сам намерен во всем разобраться. Уже на следующий день гендиректор МАГАТЭ заявил, что сумел увидеть на ЗАЭС “ключевые вещи”, которые хотел, собрал много важной информации. И это несмотря на то, что Украина предприняла попытку захвата объекта, перебросив через Днепр в Энергодар диверсионные группы. Делегация тем не менее не отказалась от своих планов.

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