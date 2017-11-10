Росгидромету передали 68 гаубиц для борьбы с лавинами

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре поручил Минобороны передать синоптикам гаубицы для противолавинной службы.

Всего ведомству будут переданы 68 гаубиц Д-30. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе также говорится, что Минобороны должно передать Росгидромету «68 индивидуальных и восемь групповых комплектов запасных инструментов и принадлежностей к ним; 4 тыс. 500 артиллерийских выстрелов ОФ-462».

Д-30 — советская гаубица, разработанная в 1960-х годах, была одним из самых массовых артиллерийских орудий в советской армии, поставлялась на экспорт. В наше время Д-30 стоит на вооружении нескольких десятков армий мира. В России выпуск этого орудия прекратился в 1994 году, сообщает ТАСС.

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