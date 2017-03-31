Росгвардия будет контролировать выдачу оружия

Более 4,5 млн россиян хранят и носят при себе 7 млн единиц оружия. Такие цифры озвучил первый заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов.

Он также отметил, что оружия на руках очень много, а контроль за ним, безусловно, должен быть жесточайшим. Следить за этим будет Росгвардия. В основном это гражданское оружие, но есть и служебное, боевое стрелковое и холодное. В функции нацгвардии входят выдача разрешений и контроль за оборотом оружия.

За три последних месяца 2016 года было рассмотрено свыше 591 тыс. заявлений на приобретение гражданского оружия, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росгвардия планирует усилить требования к частным охранным предприятиям, работающим за бюджетные деньги.

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