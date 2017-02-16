Росгвардия будет обеспечивать безопасность на инвестфоруме в Сочи

В Сочи прошли тестовые занятия с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии в рамках подготовки к проведению III зимних Всемирных военных игр и Российского инвестиционного форума.

Безопасность гостей и участников каждого мероприятия будут обеспечивать более 1,3 тыс. сотрудников спецподразделений, Центра лицензионно-разрешительной работы, подразделений вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, а также военнослужащие Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

В ходе тестовых занятий сотрудники и военнослужащие Росгвардии отработали задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах проведения соревнований и в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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