Росгвардия планирует усилить требования к частным охранным предприятиям, работающим за бюджетные деньги.

Об этом сообщил первый заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов.

«Бюджетные средства должны расходоваться рационально. Безусловно, ЧОПы должны нести полную ответственность за выполнение тех требований, которые предъявляются к ним как предприятиям, имеющим лицензию, в том числе на оружие», — отметил он.

Меликов считает, что ЧОПы должны быть серьезным подспорьем для силовых структур в обеспечении безопасности граждан. По его словам, всего в России работают более 23 тыс. частных охранных предприятий. Около 6 тыс. из них имеют в своем распоряжении порядка 80 тыс. единиц служебного оружия.

В 2016 году Росгвардия прекратила деятельность 904 ЧОПов. Из них у девяти была аннулирована лицензия по решению суда из-за выявленных нарушений закона, 895 добровольно отказались от этого вида деятельности, сообщает ТАСС.

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