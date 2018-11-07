Росгвардия: предмет на улице в Краснодаре оказался страйкбольной гранатой

Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружили 7 ноября на улице Баканской в краевой столице.

«На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии. По прибытии они осмотрели находку. Она оказалась страйкбольной гранатой, это спортивный инвентарь. Опасности он не представляет. Его передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Татьяна Скрипко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре из-за предмета, похожего на боеприпас, перекрыли улицу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник