Роскачество дало советы по выбору красной икры

21 ноября в 10:48
Специалисты начали проверку новогоднего деликатеса.
Роскачество проверит красную икру известных марок по 50 показателям качества. Эксперты оценят икру разных видов рыб: радужной форели, горбуши, кеты, кижуча, нерки.
При покупке икры следует выбирать товар с маркировкой ГОСТ. Продукт первого сорта отличается одинаковым цветом и размером икринок, рассыпчатостью, густой консистенцией, приятным запахом и малым содержанием соли.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на цифры, указанные на банке продукта. Они должны быть не вдавленными, а выпуклыми. Кроме того, упаковка не должна быть вздутой.
Если емкость стеклянная, покупатель может проверить качество икры. Если при переворачивании банки продукт пополз по стенкам, то икра оказалась жидкой и не совсем качественной.
Открытый продукт можно хранить в холодильнике в течение недели. При этом икру из жестяной банки лучше переложить в другую посуду, так как в заводской упаковке может окислиться металл, что негативно повлияет на продукт, сообщает телеканал «360».
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