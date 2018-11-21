Роскачество дало советы по выбору красной икры

21 ноября в 10:48

Специалисты начали проверку новогоднего деликатеса.

Роскачество проверит красную икру известных марок по 50 показателям качества. Эксперты оценят икру разных видов рыб: радужной форели, горбуши, кеты, кижуча, нерки.

При покупке икры следует выбирать товар с маркировкой ГОСТ. Продукт первого сорта отличается одинаковым цветом и размером икринок, рассыпчатостью, густой консистенцией, приятным запахом и малым содержанием соли.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на цифры, указанные на банке продукта. Они должны быть не вдавленными, а выпуклыми. Кроме того, упаковка не должна быть вздутой.

Если емкость стеклянная, покупатель может проверить качество икры. Если при переворачивании банки продукт пополз по стенкам, то икра оказалась жидкой и не совсем качественной.

Открытый продукт можно хранить в холодильнике в течение недели. При этом икру из жестяной банки лучше переложить в другую посуду, так как в заводской упаковке может окислиться металл, что негативно повлияет на продукт, сообщает телеканал «360».

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