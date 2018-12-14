Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году

Эксперты рассказали о том, чем отличается винный напиток от классического игристого.

При выборе шампанского в ведомстве посоветовали обращать внимание на категорию вина, цену и маркировку на бутылке.

На этикетке настоящего шампанского должна быть надпись «российское шампанское» или «игристое вино». В бутылке с надписью «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток» может содержаться до 50% виноматериала, остальное — вода, ароматизаторы и красители, а метод брожения — искусственная газация.

«Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в России, нужно искать на этикетке надпись «вино защищенного географического указания» и «вино защищенного наименования места происхождения»», — подчеркнули в Роскачестве.

Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном регионе. Например, «Кубань» (Краснодарский край). Если на этикетке написано «Вино защищенного географического указания Кубань. Таманский полуостров» означает, что виноград для напитка собрали именно в границах Таманского полуострова, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты Роскачества проведут исследование качества российского вина совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Оценят 320 российских вин в ценовых категориях от 200 до 1 тыс. рублей из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. По итогам опубликуют Винный гид России.

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