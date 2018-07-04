Роскачество и Росстандарт проверят АЗС после сообщений о недоливе бензина

04 июля в 14:34

Об этом 4 июля сообщили в Роскачестве. Также проверят качество бензина.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с Роскачеством проведут исследование качества автомобильного топлива на российских АЗС после сообщений о существующей практике недолива топлива.

«Недолив и некачественное топливо — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми одна из задач союза», — сказали в ведомстве.

Проведение исследования Роскачества и Росстандарта запланировано на лето, при этом подготовка к нему и разработка методик идет с начала года. Эксперты организаций проверят как качество самого топлива — на соответствие заявленному октановому числу и наличие присадок, так и то, доливают ли заправочные станции бензин в баки машин. Всего будет изучено более 30 параметров, говорится на сайте Роскачества.

Также в процессе проведения веерного исследования пройдут проверку «на профессионализм и оснащенность» лаборатории, получившие аккредитацию на исследование бензина. В этой части к проекту присоединится Росаккредитация.

Организаторы исследований рассчитывают, что совместная работа сразу трех организаций будет способствовать как улучшению качества бензина в стране, как и росту спроса на честные испытания топлива.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федерация автовладельцев России в июне провела мониторинг недолива бензина АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ. Максимальный процент недолива зафиксировали на АЗС в Краснодарском крае, где продавали бензин АИ-95 по 44,70 рублей за литр —19,03%. Всего недолив выявили на 76% АЗС в России.

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