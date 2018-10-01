Роскачество исследовало на прочность женские туфли на каблуках

В проверке участвовали классические кожаные туфли. Специалисты пришли к выводу, что качество обуви не зависит от ее цены.

Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Для участия в эксперименте Роскачество приобрело 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты. Среди них оказалась обувь марок Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika. Остальные туфли были производства Индонезии, Италии, Кипра, Китая и Турции.

Каждую пару специалисты проверили по 17 критериям: на подлинность натуральной кожи, качество пошива, стойкость краски, токсичность. Чтобы проверить туфли на прочность им отрывали каблуки и подошвы, рвали верх.

Оказалось, что всем требованиям соответствуют туфли марки TJ Collection. Они соответствуют не только нормам качества, но также российским стандартам. Проверку на натуральность кожи не прошли туфли турецкой марки Alba, которые произведены из лакового кожзама. Возникли вопросы также и к австрийской Hogl. В компании не стали указывать состав материала при маркировке обуви. Проверка показала, что производитель использовал натуральную кожу.

Все прошедшие проверку туфли оказались безопасными. Ни одна пара обуви не содержала токсичных материалов или опасных веществ. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что качество обуви не зависит от ее цены. В десятке Роскачества оказались туфли дешевле 5 тыс. рублей. При этом 70% из них оказались китайского производства.

Ведомство дало несколько советов при выборе обуви. Специалисты советуют избегать покупки обуви с резким неприятным запахом. Туфли следует приобретать из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Идеальные туфли определенно не должны красить ноги или колготки. Также не следует забывать обращать внимание на качество пошива и опрятный внешний вид, сообщает телеканал «360».

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