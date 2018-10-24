Роскачество: на Кубани производят самое качественное сгущенное молоко

24 октября в 09:51

Эксперты приняли решение о присвоении государственного Знака качества «Коровке из Кореновки».

Сгущенное молоко «Коровка из Кореновки» Кореновского молочно-консервного комбината исследовали по 92 показателям качества и безопасности. Продукт признали высококачественным, так как он соответствует не только ГОСТу, но и опережающему стандарту Роскачества. В товаре эксперты увидели натуральное молочное сырье, не нашли искусственных добавок, отклонений от действующих регламентов или технологии производства.

Вслед за лабораторными испытаниями провели оценку производства, во время которой подтвердили уровень локализации продукта. Это означает, что продукт действительно российского происхождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

Цельное сгущенное молоко «Коровка из Кореновки» получило право маркировать свою продукцию государственным Знаком качества, а также участвовать в государственной программе продвижения высококачественных российских товаров.

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