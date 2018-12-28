Проверенная продукция не содержит плесени, вредных веществ и тяжелых металлов.

Эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб ценой от 230 до 750 рублей за 100 г.

Первые три места с результатом в пять баллов заняли икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень». В первую десятку также вошли марки «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», Oyster и «Русское море».

Специалисты подчеркнули, что в каждой банке оказалась настоящая икра. Все бренды прошли проверку на наличие красителей — никто из производителей не подкрашивал икру. К вкусу, запаху, внешнему виду, консистенции и состоянию у экспертов не возникло никаких замечаний.

В случаях с икрой брендов «Камчатское море» и «Красное золото» в Роскачестве заметили подмену вида рыбы. В маркировке икры «Камчатское море» заявлена нерка, а в банке присутствовала горбуша. Горбушу обнаружили и в банке с икрой радужной форели «Красное золото», сообщает телеканал «360».

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