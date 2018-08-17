Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму

Госстандарт на одежду для учащихся представят на рассмотрение осенью.

К работе над проектом стандарта подключились специалисты ряда организаций, в том числе Минпромторга, отраслевых ассоциаций. С учетом их замечаний первая редакция документа будет представлена в технический комитет Росстандарта осенью.

Сейчас ГОСТа на этот вид продукции в России нет. Согласно планам, в 2019 году документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден, рассказали в Роскачестве.

Как пояснили в Минпромторге, в основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, сарафаны, рубашки. Они были сформированы Роскачеством на основе обычных ГОСТов на эти виды одежды, но с более высокими требованиями к продукции. Стандарты повышенного качества уже были апробированы в России в ходе трехлетних лабораторных испытаний организации.

В проект ГОСТа на школьную форму попали изделия для повседневной носки. Спортивная одежда для детей и ее праздничные варианты остались за рамками документа. «Школьная форма не должна рассматриваться как продукция эпизодической носки», — отметили в Роскачестве.

В новом стандарте обозначены такие виды изделий, как пиджак, жакет, сарафан и прочие предметы повседневного костюма школьника.

Проект стандарта включает несколько направлений безопасности и качества. Например, специалисты зафиксировали требования к санитарно-гигиеническим свойствам тканей: воздухопроницаемости и гигроскопичности — способности впитывать и поглощать влагу. Эти нормы будут действовать не только в отношении верхнего слоя изделий, но и подкладки.

«Подобные требования позволят избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани фактически становятся небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка. Синтетические волокна не обладают высокой способностью впитывать, удерживать влагу, а также дышать. Поэтому высокое содержания этого типа волокон в составе изделия и на уровне верхнего слоя подкладки делает одежду непригодной для детей», — цитируют «Известия» представителя Роскачества.

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