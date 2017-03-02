Роскачество признало 25% молочного шоколада ненатуральным

02 марта в 15:13

Роскачество провело проверку молочного шоколада, которая показала, что 25% продукции ненатуральная.

Ведомство оценило 37 торговых марок молочного шоколада. По данным сотрудников Роскачества, в десяти случаях продукт правильнее было бы назвать «кондитерским изделием». Формально подобные продукты, содержащие эквиваленты какао-масла, попадают в категорию «качественных и безопасных».

«Но с точки зрения потребителя, почему такая продукция должна называться шоколадом и конкурировать на полке с натуральным продуктом?», — отметила представитель Роскачества Марта Галичева.

По данным организации, эквиваленты какао-масла были выявлены в четырех образцах — пористом шоколаде «Победа вкуса» (кондитерская фабрика «Победа»), торговых марках «Слад&Ко» и «Мишка на Севере» (фабрика «Славянка») и шоколаде SunMilk (Фрязинская кондитерская фабрика). Низкое содержание общего сухого остатка какао, что указывает на использование заменителей, было найдено также в трех образцах под марками Fiori, Аlten Burg и «Праздничная открытка» (все выпускаются калининградским ООО «Интер Хорика»). Продукция этого производителя содержала заменители какао-масла лауринового типа и показала низкое содержание молочного жира. Недостаток молочных жиров был зафиксирован также в SunMilk, пористом шоколаде «Победа вкуса» и продукции под торговой маркой «Спартак» от одноименного белорусского производителя, сообщает РБК.

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