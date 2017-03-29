Роскачество проверило женские колготки

Женские колготки, продающиеся в российских магазинах, прошли проверку Роскачества. По данным ведомства, в каждой шестой паре выявлены нарушения.

Для проверки отобрали 23 пары самых популярных у россиян брендов, только пять из них — российского производства.

Колготки проходили испытание на прочность, растяжимость, способность ткани сохранять форму, соответствие составу изделия заявленному на упаковке и прочее, сообщается на официальном сайте Роскачества.

Нарушения выявлены в товарах четырех торговых марок. Успешно прошли испытания 19 марок колготок, семь из них отвечают требованиям повышенного качества. Однако только колготки одного бренда по уровню локализации производства в России могут претендовать на получение российского знака качества, говорится в исследовании.

Опасные красители и формальдегид не выявили ни в одном образце.

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