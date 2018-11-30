Роскачество рассказало, как обезопасить свои аккаунты в социальных сетях

Рекомендации подготовили к Международному дню защиты информации, который отмечают 30 ноября.

В ведомстве отметили, что самый популярный способ взлома аккаунта — фишинг. Это вид интернет-мошенничества, цель которого обманом заставить человека предоставить конфиденциальную информацию для дальнейшего вымогательства денег или рассылки спама от лица взломанного пользователя. Завладев аккаунтом, злоумышленники связываются с его хозяином и требуют выкуп. В зависимости от популярности аккаунта, сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

Пользователям порекомендовали следить за «чистотой» сайтов, на которых они вводят логин и пароль, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения. Также нужно регулярно запускать проверку антивирусной программой и периодически менять пароли.

Для установки пароля Роскачество посоветовало пользоваться двухфакторной аутентификацией — двойной защитой через привязку мобильного телефона и подтверждение входа через СМС. Также важно использовать разные пароли для учетных записей на различных ресурсах.

Специалисты призвали не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве VPN, что исключает риск перехвата данных.

Если пользователя все же взломали, эксперты рекомендуют попытаться восстановить аккаунт через формы восстановления или с помощью технической поддержки сервиса. Следует сменить пароли в остальных соцсетях и сервисах, предупредить о случившемся друзей, так как взломанную страницу могут использовать для мошенничества.

Если служба поддержки соцсети или сервиса не помогла вернуть аккаунт, то необходимо обратиться в полицию.

«Если в результате взлома от вашего лица были совершены какие-то действия с использованием вашей личной информации — публикация фото или рассылка ваших сообщений, — это может быть основанием для привлечения к административной ответственности за оскорбление и компенсации морального вреда за размещение порочащих сведений, не соответствующих действительности», — сообщается на сайте Роскачества.

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