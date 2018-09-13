Роскачество включило марки кубанского творога в число лучших в стране

Ведомство опубликовало результаты масштабной проверки качества творога.

Исследование провело Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства РФ в лабораториях сразу двух контрольно-надзорных органов.

Роскачество оценило качество продающегося в стране творога жирностью 9%. Всего в исследование вошли 73 торговые марки, которые занимают более 70% рынка. Специалисты провели испытания творога по 25 показателям качества и безопасности, проверив возможную фальсификацию продукта, наличие плесени, дрожжей, опасных микроорганизмов и антибиотиков.

По итогам исследования озвучили топ лучших марок творога на российском рынке. В число лучших по качественным характеристикам вошли марки «Кубанская Буренка», «Агрокомплекс», «Коровка из Кореновки» из Краснодарского края, «Белый город» (Белгородская область), «Вятушка», «Красногорский» и «Вожгалы» (Кировская область), СЛАВМО (Республика Карелия), «Першинский» (Тюменская область). Все эти товары претендуют на государственный «Знак качества», так как превосходят по качеству действующие ГОСТы.

По результатам испытаний, проведенных лабораториями Россельхознадзора и Ропотребнадзора, всем обязательным требованиям соответствуют 27 торговых марок из 73. При этом статистика показывает, что нарушителями в большинстве случаев являются не самые крупные торговые марки — товары с нарушениями разного уровня серьезности из исследованного количества образцов занимают 34,7% рынка.

Самой массовой проблемой стало превышение норм по микробиологическим показателям, в том числе дрожжи, плесень, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий.

Отдельным направлением исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в девяти торговых марках.

Также в ходе исследования выявлены и менее серьезные отклонения, например, частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов, однако они не носили массового характера.

Также эксперты Роскачества проверили, зависит ли качество творога от его цены. Оказалось, что в лидерах исследования — как самый дорогой творог, так и один из самых дешевых, сообщается на сайте ведомства.

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