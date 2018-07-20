Роскачество выбрало лучший маринованный шашлык

Специалисты Российской системы качества проверили мясные заготовки 24 российских производителей.

Благодаря результатам исследования, Роскачество опровергло миф о том, что для шашлыка производители используют мясо с истекшим сроком годности. Лучший шашлык, подчеркнули в организации, изготовлен из мяса высокого качества. В нем нет консервантов и антибиотиков, загустителей, усилителей аромата и вкуса.

По мнению экспертов, идеальный кусок шашлыка — мясо с минимумом жира и соединительной ткани. Для изготовления полуфабрикатов в целом использовались неплохие части туши, а категория мяса в большинстве своем превосходила ту, что производитель указал в маркировке.

Знака качества заслужило маринованное мясо четырех брендов. Еще у двух производителей продукция оказалась несвежей. Ее изготавливали из нормального мяса, однако, добавили специалисты, он мог испортиться в ходе реализации.

В свином мясе 11 брендов нашли кишечную палочку, бактерии сальмонеллы, листерии или превышения по общему количеству бактерий.

У трех брендов была превышена норма содержания антибиотиков. Не нашли в шашлыке пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды и следы ГМО, сообщает телеканал «360».

Подробности об исследовании свиного шашлыка можно посмотреть здесь.

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