Роскачество запретило продажу игрушек “Хагги Вагги” в России

В игрушке обнаружено высокое содержание токсичного фенола.

Российские интернет-магазины и торговые сети изымают из продажи детские игрушки «Хагги Вагги» после обнаружения в них опасного химического вещества, сообщили в Роскачестве. Ведомство передало информацию производителям и продавцам.

Согласно результатам исследования, 89% проверенных образцов имели избыточное содержание фенола – токсичного вещества, которое может вызывать сильное местное раздражение слизистых оболочек, кожи и нервных рецепторов. В Роскачестве также отметили, что китайские производители не всегда маркируют игрушки информацией о изготовителе и характеристиках товара.

По закону, производитель должен указывать на этикетке полную информацию об игрушке: для какой возрастной группы она предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать.

“Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров с игрушками «Хагги Вагги», страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов и не допускаются к продаже”, – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что интернет-магазин Elmers-mama рассматривает вопрос об изменении показателей качества при приемке товаров для детей, а «Детский мир» отправил производителю запрос о результатах повторных испытаний – без данного подтверждения новые поставки будут блокироваться.

«Хагги Вагги» – это персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в прошлом году. В Сети его называют «любимым монстром зумеров и главным мемом в «TikTok».

Ранее в Роскачестве предупредили, что в большинстве новогодних подарков в России присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям или же в них используются ингредиенты, которые не должны присутствовать в детском питании. Таковы выводы проверки новогодних наборов, которую ведомство инициировало в преддверии праздников.