Роскомнадзор начал блокировать продающие алкоголь сайты

С 1 октября в России будут блокировать сайты, через которые дистанционно продают алкоголь. Сама продажа спиртного таким способом запрещена в России.

Механизм блокировки давно отработан. Ведомство, которое контролирует продажу спиртного в рознице, то есть Роспортебнадзор, будет обращаться в суд, на основании решений которого Роскомнадзор станет вносить ресурсы, нарушающие закон о торговле спиртным, в Единый реестр запрещенных сайтов.

Сейчас есть ГОСТ торговли по терминам и определениям. Там прописано, что дистанционный способ торговли — это когда сделка совершена до того, как покупатель познакомился с товаром. Получается, ресурсы, которые предлагают заплатить через интернет за спиртное и потом приехать его забирать, рискуют быть заблокированы. А вот сайты, которые просто вывешивают анонс продажи алкоголя, могут не попасть под блокировку. Ведь никто же не оплачивает товар заранее. Эксперты предлагают срочно уточнить это момент в законодательстве.

Тем временем, позиция Роспотребнадзора в вопросе торговли спиртным довольно жесткая: все, что продается через интернет, — дистанционная продажа. Теперь и небольшим ресурсам стоит задуматься над тем, что продавать в Сети.

Тем более что с 1 октября Роскомнадзору также дано право блокировать сразу и «зеркала» (копии) сайтов с незаконным контентом. То есть продавец не сможет создать копию ресурса и продолжать работать под раскрученной торговой маркой. Также с 1 октября поисковые системы обязаны прекращать выдачу ссылок на «пиратские» ресурсы, а также их «зеркала», заблокированные по решению суда, сообщает «Российская газета».

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