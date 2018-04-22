Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

В ведомстве заявили, что ряд IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

Уточняется, что Google в нарушение вердикта суда позволяет приложению обходить существующие в России ограничения доступа при помощи собственных серверов.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети «ВКонтакте»

Ранее пользователи сообщили о том, что некоторые сервисы Google стали недоступны. Проблемы фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионах, а также на территории Украины, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник